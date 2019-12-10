«Аякс» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — «Валенсия» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.78.



«Суперигра в Амстердаме. «Аякс», финалист прошлого розыгрыша, может остаться без плей-офф. Но для этого «Валенсии» нужно победить. В первом матче на «Месталье» «Валенсия» уступила 0:3, но не совсем по делу. У «Валенсии» было огромное количество моментов.



«Челси» стоит особняком в этой группе. Он дома сыграет с аутсайдером «Лиллем», которому ничего не надо. Именно в матче «Аякс» — «Валенсия» будет разыграна вторая путёвка. «Аяксу» важно не проиграть.



Но «Валенсия» в последнее время неплохо выглядит в атаке, проявляет волю и характер. С «Вильярреалом» это получилось сделать, да и в последнем туре в дерби с «Леванте» (4:2). Не так всё однозначно в этой паре.



Да, «Аякс» фаворит, он играет дома, возможно, он принёс в жертву матч чемпионата с «Виллемом-II». Но у «Аякса» есть отрыв в чемпионате, он мог позволить себе допустить ошибку.



Когда на «Валенсию» дают коэффициент 5.0, можно было бы рискнуть взять чистую победу. За «пятёрку» почему бы не сыграть?! А за 3.8 с форой (0)? Но раз я даю прогноз и хочу выиграть, то предложу иной вариант. Думаю, что будет обмен голами и на этом команды не остановятся. «Валенсия» в каждой игре пропускает и забивает сама. «Обе забьют» и тотал больше 2,5 мяча» за почти 1.8», — сказал Генич.

«Аякс» — «Валенсия». Прогноз: второй тайм матча в Нидерландах будет огненным В Амстердаме будет разыграна вторая путёвка в плей-офф. Без ЛЧ останется либо Черышев, либо Промес.