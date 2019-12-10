«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».



Ставка: обе забьют за 1.74.



«Давайте начнём с «Бенфики». Чемпион Португалии, который в прошлом туре играл со страшным для всех нас «Лейпцигом». «Бенфика» сыграла вничью на выезде, а могла и выиграть. Команда показала свою силу.



В матче с «Зенитом» «Бенфике» нужна только победа, потому что «Бенфика» отстаёт в турнирной таблице на три очка и от «Лиона», и от «Зенита». Причем им нужно выигрывать, начиная со счета 2:0 и крупнее. Я не буду углубляться в это, но поверьте мне на слово.



«Зениту» достаточно просто выиграть. Задача такая же, но количество и разница голов уже не так важны. Нужно просто выиграть, и тогда «Зенит» гарантирует себе плей-офф Лиги чемпионов.



Играют команды в Лиссабоне. Для «Зенита», соответственно, эта игра будет на выезде. Вот и всё. Задачи команд предполагают острую игру с обеих сторон. Мы увидим атакующий матч, никто в обороне не будет сидеть. Будет интересная игра.



В первом круге, кстати, тоже были забитые мячи, тогда «Зенит» выиграл со счётом 3:1, если вы помните. У «Зенита» в чемпионате — я говорил об этом в прогнозах на матчи нашей Премьер-лиги — задачи решены, задел уже есть. Теперь питерцы могут сосредоточиться на этой решающей игре в Португалии. «Бенфика» в своём чемпионате лидирует, на этот момент их реальный соперник только «Порту», который отстаёт на два очка. Там стабильно. Естественно, что и «Бенфика» бросит все силы на эту домашнюю игру.



Это и станет основой для моего прогноза. Я в матче «Бенфика» — «Зенит» ставлю такой вариант: обе команды забьют с коэффициентом 1.74».

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