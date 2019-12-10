«Бенфика» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.74.
«Давайте начнём с «Бенфики». Чемпион Португалии, который в прошлом туре играл со страшным для всех нас «Лейпцигом». «Бенфика» сыграла вничью на выезде, а могла и выиграть. Команда показала свою силу.
В матче с «Зенитом» «Бенфике» нужна только победа, потому что «Бенфика» отстаёт в турнирной таблице на три очка и от «Лиона», и от «Зенита». Причем им нужно выигрывать, начиная со счета 2:0 и крупнее. Я не буду углубляться в это, но поверьте мне на слово.
«Зениту» достаточно просто выиграть. Задача такая же, но количество и разница голов уже не так важны. Нужно просто выиграть, и тогда «Зенит» гарантирует себе плей-офф Лиги чемпионов.
Играют команды в Лиссабоне. Для «Зенита», соответственно, эта игра будет на выезде. Вот и всё. Задачи команд предполагают острую игру с обеих сторон. Мы увидим атакующий матч, никто в обороне не будет сидеть. Будет интересная игра.
В первом круге, кстати, тоже были забитые мячи, тогда «Зенит» выиграл со счётом 3:1, если вы помните. У «Зенита» в чемпионате — я говорил об этом в прогнозах на матчи нашей Премьер-лиги — задачи решены, задел уже есть. Теперь питерцы могут сосредоточиться на этой решающей игре в Португалии. «Бенфика» в своём чемпионате лидирует, на этот момент их реальный соперник только «Порту», который отстаёт на два очка. Там стабильно. Естественно, что и «Бенфика» бросит все силы на эту домашнюю игру.
Это и станет основой для моего прогноза. Я в матче «Бенфика» — «Зенит» ставлю такой вариант: обе команды забьют с коэффициентом 1.74».
- 10 декабря 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 9 декабря 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:10
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:00