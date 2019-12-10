«Аякс» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Аякс» – «Валенсия».



Ставка: победа «Валенсии» за 4.90.



«По мне, это главный матч этой недели, который нужно обязательно смотреть всем любителям футбола. В Амстердаме будет битва за выход в плей-офф Лиги чемпионов. У «Аякса» 10 очков, у «Валенсии» и «Челси» — по 8, но «Челси» играет дома с аутсайдером группы «Лиллем», поэтому именно лондонцы – фавориты, а другую путевку скорее всего разыграют в Амстердаме.



На первый взгляд, фаворит этой игры – «Аякс». Амстердамцы играют дома, они – полуфиналисты прошлой Лиги чемпионов, и они разгромили «Валенсию» в первом гостевом матче со счетом 3:0. Но я бы не стал сбрасывать со счетов «Валенсию».



Сейчас испанская команда выглядит гораздо сильнее, чем во время первой встречи с «Аяксом». Тогда у клуба был непростой период, связанный со сменой тренера. Сейчас «Валенсия» набрала неплохой ход, выиграла 4 из последних 5 матчей чемпионата. Лидеры команды в отличной форме.



«Аякс» будет контролировать мяч и играть через передачи, но «Валенсии» это на руку. Она прекрасно играет на контратаках, а быстрые Родриго и Гомейро умеют использовать свободное пространство.



Поэтому в этой игре я жду сюрприза. Думаю, «Валенсия» сейчас чуть сильнее «Аякса». Поставлю на ее победу», — сказал Гратакос.



«Аякс» — «Валенсия». Прогноз: второй тайм матча в Нидерландах будет огненным В Амстердаме будет разыграна вторая путёвка в плей-офф. Без ЛЧ останется либо Черышев, либо Промес.