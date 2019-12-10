«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс»: прогноз Алексея Серякова на матч НБА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс».



Ставка: победа «Шарлотт» за 2.30.



«Вашингтон» несильно отстаёт в турнирной таблице, но в шести последних матчах добыл лишь одну победу. Календарь был сложный, хотя дело не только в этом. У «Уизардз» полно кадровых потерь. Айзея Томас и Томас Брайант (два игрока стартовой пятёрки), Си Джей Майлз и Джордан Макрэй («скамеечники») точно не сыграют. Ротация скукожилась, потому что из-за короткой «лавки» у Скотта Брукса нет возможности безболезненно заменять травмированных.



«Шарлотт» идёт немногим лучше (одна победа в пяти встречах, да и та над «Голден Стэйт»), зато сыграет дома. «Вашингтон» в этом году выиграл на выезде всего три матча из 12, все — у команд-середняков с отрицательным балансом (ОКС, «Миннесота», «Финикс»). У «Хорнетс» на своём паркете всё более-менее прилично (5-8).



У «шершней» ситуация с травмированными гораздо приятнее (Марвин Уильямс маловероятен, Пи Джей Вашингтон, скорее всего, сыграет). И самое главное — пять последних очных встреч в Северной Каролине остались за хозяевами (112:111, 123:110, 133:109, 129:124 ОТ и 98:93).



В общем, перед нами битва двух команд уровня чуть ниже среднего, одна из которых получает преимущество своего паркета и имеет меньше проблем с травмированными. Шансы хозяев как минимум не ниже 50%, поэтому П1 за 2.30 вполне можно бить».



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