«Байер» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Байер» — «Ювентус».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.98.



«Ювентус» уже давно вышел из группы с первого места. И, мне кажется, «старая синьора» будет решать задачи, связанные с настроем команды и с настроением — чтобы вернуть победных дух. У «Байера» ещё есть шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но они совершенно маленькие: для этого надо, чтобы «Атлетико» дома проиграл «Локомотиву». Леверкузенцы, конечно, всё понимают, но сам матч дома с «Ювентусом» для них — это большое событие.



Учитывая манеру игры команд, учитывая отсутствие у «Ювентуса» турнирных задач, я думаю, что можно ждать открытую игру. Туринцы снова плохо играют в обороне, это было видно в матче против «Лацио». Поэтому моя ставка — обе забьют. Либо можно брать тотал больше 2,5 гола. Обе ставки весьма перспективны», — сказал Арустамян.

«Байер» — «Ювентус». Прогноз: соперники «Локо» повеселятся напоследок Сарри даст шанс резервистам, а «Байер» постарается реабилитироваться за 0:3.