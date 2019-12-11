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«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Локомотив» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Ставка: победа «Атлетико» в обоих таймах за 2.35.

«Тяжело будет «Локомотиву». Печально он заканчивает эту часть сезона. В 12 играх одержана только одна победа. Не исключаю, что многие футболисты будут искать у себя болячки, чтобы не выйти на матч. В Лиге чемпионов в целом неплохо смотрелся «Локомотив», за исключением матча с «Байером» дома. Но не везло, пропускали в концовках. А после этого всё разладилось в чемпионате. Проиграли «Динамо», матч с «Арсеналом» вспоминать вообще не хочется. Хандра футбольная сейчас у «Локомотива». На носу отпуск, а тут ещё матч, который ничего не значит.

«Атлетико» выглядит не лучшим образом. И против «Вильярреала» был плохой первый тайм, много раз могли пропустить. Правда, концовку провели сильнее, могли и выиграть. Но я уже говорил, что это тяжёлый сезон для «Атлетико»: многие игроки ушли, много приобретений. Нужно время Симеоне. А сейчас «Атлетико» не помешала бы хорошая, красивая победа, уверенная. Впереди важные матчи в чемпионате. Нужны положительные эмоции.

С таким «Локомотивом» дома, думаю, «Атлетико» справится. Поставлю на победу хозяев в обоих таймах», — сказал Титов.

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