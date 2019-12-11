«ПСЖ» — «Галатасарай»: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура группы F Лиги чемпионов сезона-2019/20 «ПСЖ» — «Галатасарай».



Ставка: победа «ПСЖ» и минимум 2 мяча в матче за 2.35.



«ПСЖ» досрочно вышел из группы с первого места, следовательно Томас Тухель может не выпускать всех основных футболистов. Но даже если состав парижан не будет на сто процентов оптимальным, его нельзя будет назвать средним или слабым. Там даже на скамейке есть звёзды. На фоне нынешнего «Галатасарая» даже Чупо-Мотинг звезда, не говоря уже об остальных.



«Галатасарай» в 5-м туре забил свой первый гол на групповом этапе, но всё равно не смог победить. Команда Фатиха Терима проваливает еврокубковую кампанию, но всё ещё есть шанс её спасти. Для этого нужно обыграть чемпиона Франции на его поле и надеяться на то, что «Брюгге» не обыграет дома «Реал». Тогда стамбульцы займут третье место и попадут в 1/16 финала Лиги Европы А если бы турки не пропустили гол в добавленное время от Диатта в прошлом туре, то вышли бы на третье место в группе.



Немотивированный «ПСЖ» должен уверенно обыгрывать самую слабую команду ЛЧ (не по составу, а по игре и результатам). Я думаю, парижане обеспечат себе победу ещё в первом тайме. Поставлю на исход и тотал голов в первом тайме: П1 и тотал больше 1.5 за 2,35», — сказал Керимов.

«ПСЖ» — «Галатасарай». Прогноз: даже Паредес не помешает парижанам Неймар и Мбаппе играючи расправятся с обороной «Галатасарая». Играем опасную ставку.