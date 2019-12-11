«Атлетико» – «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Локомотив».



Ставка: победа «Атлетико» минимум в 2 мяча за 1.68.



«Я думаю, что «Атлетико» победит, без вариантов. «Атлетико» играет дома. Плюс ему нужна победа, поэтому команда может победить и с крупным счётом. «Локомотив» уже не имеет никаких шансов даже на Лигу Европы, поэтому мотивации никакой не будет. Думаю, «железнодорожники» сделают ставку на два оставшихся матча в РПЛ и уйдут в отпуск. Поэтому смело можно брать «Атлетико» с форой (-1,5). И «Атлетико» спокойно должен выходить в стадию плей-офф.



Я считаю, что мадридцы — вполне конкурентоспособная команда. С их тактикой им будет сложно забить, а Симеоне умеет настраивать команду на такой стадии турнира. Отличные игроки, очень сильная командная игра и на своем стадионе у них хорошая поддержка от болельщиков. Поэтому «Атлетико» вполне по силам пройти очень далеко. Что они и показывали, в принципе, доходив до финала несколько раз подряд», — сказал Радимов.



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