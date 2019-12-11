«Бавария» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Бавария» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Тоттенхэм» забьёт за 1.50.
«Обе эти команды одинаково прекрасные, но в то же время проблемные. У «Тоттенхэма» уже появился опыт поражений при Моуриньо. В целом мне кажется, что это игра на три исхода. Безусловно, то, что этот матч пройдёт в Германии, даёт преимущество хозяевам, всё-таки «Бавария» играет более уверенно и спокойно дома. Она в последних матчах пусть выглядит не ровно, но всё равно, мне кажется, должна рассматриваться с позиции силы. Хотя то, что происходит в национальном первенстве, — это из ряда вон выходящее.
«Тоттенхэм» после поражения от «Манчестера» очень здорово среагировал на эту ситуацию и вынес «Бернли» в одну калитку. Мне кажется, что «шпоры» точно забьют, особенно в матче с командой, которая заранее гарантировала себе выход в плей-офф. Также я думаю, что здесь надо играть на верх и на то, что «Тоттенхэм» не проиграет.
Мне очень сложно попытаться сделать ставку на то, выиграет ли «Бавария» этот матч. Я бы оттолкнулся от другого, что англичане в этом матче не проиграют, опять же, исходя из текущего состояния немцев. Ставка «обе команды забьют», безусловно, сыграет, потому что в Лиге чемпионов, и не только в ней, «Бавария» постоянно забивает, ну а «Тоттенхэм» — одна из самых голевых команд лиги», — сказал Казаков.
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