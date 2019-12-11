«Шахтер» – «Аталанта»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта».



Ставка: «Шахтер» не проиграет за 1.47.



«Для меня в этом матче фаворит «Шахтер», команда неплохо себя проявляет. Для них это условно домашняя игра, потому что они играют в Харькове. К тому же, это опытная команда, в то время как «Аталанта» только первый сезон играет в еврокубках. «Шахтер» в этом матче устроит ничья только в том случае, если «Манчестер Сити» выиграет у «Динамо» (Загреб). В прошлом туре «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Это неожиданно, но в том матче радоваться ничьей должна была команда из Манчестера, потому что по игре должен был побеждать «Шахтер». Думаю, что в этом матче «Шахтер» будет играть в атакующий футбол.



Что касается результативности, то я не думаю, что будет забито много голов. В первую очередь из-за того, что «Шахтер» должен аккуратно играть, потому что это решающий матч для них», — сказал Непомнящий.

«Шахтёр» — «Аталанта». Прогноз: второй тайм в Харькове обернётся триллером Итальянцев устроит только победа, но и «горняки» рискуют остаться без еврокубков.