«Шахтер» – «Аталанта»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Аталанта».
Ставка: «Шахтер» не проиграет за 1.47.
«Для меня в этом матче фаворит «Шахтер», команда неплохо себя проявляет. Для них это условно домашняя игра, потому что они играют в Харькове. К тому же, это опытная команда, в то время как «Аталанта» только первый сезон играет в еврокубках. «Шахтер» в этом матче устроит ничья только в том случае, если «Манчестер Сити» выиграет у «Динамо» (Загреб). В прошлом туре «Шахтер» сыграл вничью с «Манчестер Сити». Это неожиданно, но в том матче радоваться ничьей должна была команда из Манчестера, потому что по игре должен был побеждать «Шахтер». Думаю, что в этом матче «Шахтер» будет играть в атакующий футбол.
Что касается результативности, то я не думаю, что будет забито много голов. В первую очередь из-за того, что «Шахтер» должен аккуратно играть, потому что это решающий матч для них», — сказал Непомнящий.
- 11 декабря 2019
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 10 декабря 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00