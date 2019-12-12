«Хетафе» — «Краснодар»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги Европы

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 6-го тура Лиги Европы «Хетафе» — «Краснодар».



Ставка: победа «Хетафе» за 1.62.



«Здесь я не буду мудрить, а просто предлагаю сыграть победу первой команды и не выдумывать ничего другого. Что бы там ни говорили эксперты, что российские команды адаптировались к игре зимой, физиологию не обманешь даже при наличии большого количества иностранцев. Всё равно уход в зиму (климатическую и календарную) психологически не может не влиять на футболистов.



Вряд ли «Краснодар» ушёл в отпуск. Хотя матч с ЦСКА заставляет задуматься о готовности «Краснодара» играть в Испании на победу. К сожалению для себя, «Краснодар» Лигу Европы начал крайне неудачно, провалив (по совершенно непонятным мне причинам) матч с «Базелем». Сейчас спасаться уже поздно.



Проблема в том, что «Хетафе» нужны очки. Если бы «Хетафе» уже обеспечил себе выход в плей-офф, я бы, может, ещё говорил о шансах «Краснодара». А так испанцы нуждаются в очках.



Думаю, что «Хетафе» не без проблем, но выиграет этот матч. Это очень хорошая команда. На секундочку, она идёт на пятом месте в Примере. Поэтому при всём уважении к «Краснодару», боюсь, шансов у нашей команды на очки в этом матче не очень много», — сказал Черданцев.

«Хетафе» — «Краснодар». Прогноз: российский клуб отоварят по ногам в Испании «Краснодар» второй в РПЛ по удалениям, а «Хетафе» — самый грубый клуб Примеры. В Испании будет сеча.