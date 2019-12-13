Организатор договорного матча рассказал, как заявил на турнир друга

9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся странный теннисный матч, который уже вошёл в историю. Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0. Самое удивительное, что за всю игру Бахмет не набрал ни одного очка. Да и смотрелся он, мягко говоря, не как профессиональный теннисист. Более того, на сайте ITF нет профиля Бахмета.
Чтобы пролить свет на непонятную ситуацию, редакция «Чемпионата» пообщалась с человеком, который представился организатором этого нашумевшего матча. Игорь (так он попросил себя называть) рассказал, как заявил на турнир Артёма Бахмета.
«Декабрьская серия турниров ITF в Катаре проводится уже несколько лет, и каждый год там мало желающих играть. В декабре теннисный сезон уже закончился, большинство игроков в отпусках, а те, кто играет, едет в более дешёвые страны. В Катар дорого лететь, нужны средства на проживание, а теннисисты уровня ITF – не самые богатые люди. Я знал, что будет не так много желающих, поэтому мы заявили Артёма именно на этот турнир. И он спокойно прошёл в квалификацию без рейтинга, как и еще несколько игроков.
Сначала попадают игроки с рейтингом ATP. Затем – с национальным рейтингом, то есть, те, кто играл во внутренних соревнованиях в своей стране и набрал там какие-то очки. Если этих двух категорий игроков не хватает, чтобы заполнить квалификационную сетку, добирают игроков без всякого рейтинга», — объяснил Игорь корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Прокофьеву.
Полную версию интервью читайте здесь.
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