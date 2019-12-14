Организатор договорного матча: после нескольких ставок событие сняли с линии

9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся странный теннисный матч, который уже вошёл в историю. Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0. Самое удивительное, что за всю игру Бахмет не набрал ни одного очка. Да и смотрелся он, мягко говоря, не как профессиональный теннисист. Более того, на сайте ITF нет профиля Бахмета.

Чтобы пролить свет на эту непонятную ситуацию, редакция «Чемпионата» пообщалась с человеком, который представился организатоом нашумевшего матча. Игорь (так он попросил себя называть) заявил, что после нескольких ставок на матч с участием Артёма Бахмета букмекеры сняли событие с линии.

«Ставки могут принимать как до игры, так и в лайве. Могут и вообще не принимать, даже если есть судья на вышке. Тут как повезёт. Но чаще принимают. Сначала у меня не было уверенности, что букмекеры выставят линию на этот матч. Увидел, что вышла линия, очень обрадовался коэффициентам, и за пару часов до матча начал делать ставки по линии с разных аккаунтов. После того как сделал несколько ставок, матч сняли с линии», — сообщил Игорь корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Прокофьеву.