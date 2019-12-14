Организатор договорного матча: букмекеры заблокировали мои аккаунты

9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся странный теннисный матч, который уже вошёл в историю. Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0. Самое удивительное, что за всю игру Бахмет не набрал ни одного очка. Да и смотрелся он, мягко говоря, не как профессиональный теннисист. Более того, на сайте ITF нет профиля Бахмета.
Чтобы пролить свет на эту непонятную ситуацию, редакция «Чемпионата» пообщалась с человеком, который представился организатором нашумевшего матча. Игорь (так он попросил себя называть) заявил, что спустя некоторое время после матча не смог зайти в свои аккаунты в букмекерской конторе.
«Сразу после матча заказал деньги на вывод, и уже вечером они поступили на счёт. Правда, на аккаунты букмекера, с которого я делал ставки, войти не могу. Скорее всего, их заблокировали для разбирательства, но сделали это слишком поздно, так как деньги я уже получил. Кстати, букмекерам очень сильно повезло, что я поставил на этот матч не так много, как планировал. Весь день на этом турнире были проблемы с интернетом, время от времени пропадала связь со всех кортов. В момент выхода нашего матча в лайв пропала связь, все ставки заморозили. В противном случае я бы заработал в 2–3 раза больше», — сообщил Игорь корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Прокофьеву.
- 14 декабря 2019
-
13:45
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 13 декабря 2019
-
23:48
-
19:21
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:28
-
10:00
- 12 декабря 2019
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00