Организатор договорного матча: букмекеры заблокировали мои аккаунты

9 декабря 2019 года на турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся странный теннисный матч, который уже вошёл в историю. Криттин Коайкул из Таиланда всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0. Самое удивительное, что за всю игру Бахмет не набрал ни одного очка. Да и смотрелся он, мягко говоря, не как профессиональный теннисист. Более того, на сайте ITF нет профиля Бахмета.

Чтобы пролить свет на эту непонятную ситуацию, редакция «Чемпионата» пообщалась с человеком, который представился организатором нашумевшего матча. Игорь (так он попросил себя называть) заявил, что спустя некоторое время после матча не смог зайти в свои аккаунты в букмекерской конторе.

«Сразу после матча заказал деньги на вывод, и уже вечером они поступили на счёт. Правда, на аккаунты букмекера, с которого я делал ставки, войти не могу. Скорее всего, их заблокировали для разбирательства, но сделали это слишком поздно, так как деньги я уже получил. Кстати, букмекерам очень сильно повезло, что я поставил на этот матч не так много, как планировал. Весь день на этом турнире были проблемы с интернетом, время от времени пропадала связь со всех кортов. В момент выхода нашего матча в лайв пропала связь, все ставки заморозили. В противном случае я бы заработал в 2–3 раза больше», — сообщил Игорь корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Прокофьеву.