Камару Усман — Колби Ковингтон: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 245

Российский профессиональный боец MMA обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой финала UFC 245 Камару Усман — Колби Ковингтон.



Ставка: победа Ковингтона за 2.51.



«Долгожданное противостояние соперников, которые друг друга очень не любят. Ковингтон сделал всё, чтобы большая часть UFC сообщества его не любила. Но бой есть бой. Ковингтон благодаря своему трэш-току добился боя за пояс.



В данном случае преимущество будет на стороне спортсмена, который в лучших физических кондициях. Сильная сторона обоих — борьба. Победит тот, кто выносливее.



У Колби преимущество ещё и в ударке. У него нет нокаутирующего удара, как у Усмана, но он очень много и комбинационно может наносить удары. Небольшое всё же преимущество за Колби Ковингтоном».

Усман — Ковингтон. Прогноз: никаких судейских решений на UFC 245 Букмекеры совсем не верят в американца, хотя тот умеет удивлять.