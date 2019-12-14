Камару Усман – Колби Ковингтон: прогноз Романа Мазурова на бой UFC 245

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой MMA UFC 245 Камару Усман (Нигерия) – Колби Ковингтон (США), который состоится 15 декабря.



Ставка: победа Усмана по очкам за 2.05.



«Колби Ковингтон очень много болтает, но очень редко отвечает за слова. При этом несмотря на все свои высказывания это очень крутой боец. Он бывший временный чемпион UFC. И абсолютно по делу. Думаю, что все помнят тот самый поединок в Бразилии против Рафаэля дос Аньеса, когда Колби выиграл. У него просто безумная борьба, нечеловеческое кардио и очень неплохая ударная техника, которую он продемонстрировал в бою с Робби Лоулером. И Ковингтон известен тем, что он постоянно давит, постоянно наращивает темп и идет вперед. И он может это делать на протяжении всех пяти раундов.



Камару Усман это настоящий нигерийский кошмар. Были определенные вопросы к нему по бою с Тайроном Вудли, потому что многие считали, что именно Вудли фаворит этого противостояния. Ничего подобного. Камару Усман явно победил своего соперника. Он очень мощный, очень здоровый. Да, конечно многие обвиняют его в скучности. Что он накидывает одеяло в клинче и начинает мучать своих соперников все пять раундов. Но ведь Камару Усман и очень жестко бьет.



На мой взгляд Камару Усман бьет гораздо жестче, чем Колби Ковингтон. И когда Камару Усман прижмет Колби к сетке и начнет его там избивать, ломать, переводить, то я думаю, что Ковингтону будет очень непросто. Самое главное Усману лишить каким-то образом вот этой его выносливости и тогда уже будет значительно проще с ним сладить. Это будет нелегко. По многим статистическим показателям Усман фаворит данного противостояния. Он обязательно подтвердит сей замечательный фактор и набьет лицо Колби Ковингтону. Так что я думаю, что Камару Усман победит Ковингтона по очкам, не досрочно".

Усман — Ковингтон. Прогноз: никаких судейских решений на UFC 245 Букмекеры совсем не верят в американца, хотя тот умеет удивлять.