UFC 249. Хабиб — Фергюсон. Дата и время боя, где смотреть, какой прогноз

Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с бывшим временным чемпионом организации Тони Фергюсоном. Поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года на номерном турнире организации UFC 249.

Прямая трансляция будет доступна в мобильном приложении промоушена, а также на канале UFC Fight Pass.

По оценке букмекеров, Хабиб — фаворит грядущего поединка. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.34 (вероятность примерно 70%). Сделать ставку на успех Фергюсона можно за 3.28 (30%).



Фергюсон выражал желание провести бой с Нурмагомедовым в декабре 2019 года. Бой между спортсменами срывался уже четыре раза. В последний раз, в апреле 2018 года, Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.



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