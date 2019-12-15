Россия — Финляндия: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 15 декабря, в третьем матче второго этапа Евротура Кубка Первого канала сборная России на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге сыграет с Финляндией. Встреча начнётся в 16:00 мск.
На фоне всех печальных событий и проблем предстоит биться с финнами, которые традиционно неудобны и опасны на любом турнире в любое время года. Суоми, на секундочку, лидируют на Кубке Первого канала с четырьмя очками. С чехами они дошли до овертайма, проигрывая 1:3 к 52-й минуте. А шведов разгромили со счётом 5:1, причём заключительную шайбу забил вратарь.
Словом, абсолютно очевидно, что если те же самые проблемы проявятся и в воскресенье, то никакой победы на домашнем этапе Евротура россиянам не видать. У Финляндии полный порядок с характером и бойцовскими качествами, а главное — она хорошо чувствует спады в игре соперника и умеет наказывать за потерю концентрации.
Возьмём ИТБ 2 шайбы Финляндии за 1.88. Мотивация простая: подопечные Алексея Кудашова часто хватают глупые удаления и много ошибаются в защите. Пожалуй, всё это обещает вратарю хозяев изрядную долю работы. Шансы сборной России действительно выглядят выше (разница в исполнительском мастерстве не вызывает сомнений), однако уверенности именно в командной игре и грамотном гейм-менеджменте тренерского штаба нет. Поставьте и получите бонус до 10 000 рублей!
- 15 декабря 2019
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 14 декабря 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:14
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30