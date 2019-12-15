Россия — Финляндия: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 15 декабря, в третьем матче второго этапа Евротура Кубка Первого канала сборная России на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге сыграет с Финляндией. Встреча начнётся в 16:00 мск.



На фоне всех печальных событий и проблем предстоит биться с финнами, которые традиционно неудобны и опасны на любом турнире в любое время года. Суоми, на секундочку, лидируют на Кубке Первого канала с четырьмя очками. С чехами они дошли до овертайма, проигрывая 1:3 к 52-й минуте. А шведов разгромили со счётом 5:1, причём заключительную шайбу забил вратарь.



Словом, абсолютно очевидно, что если те же самые проблемы проявятся и в воскресенье, то никакой победы на домашнем этапе Евротура россиянам не видать. У Финляндии полный порядок с характером и бойцовскими качествами, а главное — она хорошо чувствует спады в игре соперника и умеет наказывать за потерю концентрации.



Возьмём ИТБ 2 шайбы Финляндии за 1.88. Мотивация простая: подопечные Алексея Кудашова часто хватают глупые удаления и много ошибаются в защите. Пожалуй, всё это обещает вратарю хозяев изрядную долю работы. Шансы сборной России действительно выглядят выше (разница в исполнительском мастерстве не вызывает сомнений), однако уверенности именно в командной игре и грамотном гейм-менеджменте тренерского штаба нет. Поставьте и получите бонус до 10 000 рублей!

Россия — Финляндия. Прогноз: всё снова в руках Сорокина Сборную России ждёт тяжелое испытание в последнем матче Кубка Первого канала.