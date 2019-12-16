Аналитики: «Барселона» — фаворит серии 1/8 финала ЛЧ против «Наполи»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам определилась пара «Барселона» — «Наполи».



По оценке аналитиков, у команды Эрнесто Вальверде больше шансов в противостоянии. Поставить на то, что дальше пройдёт «Барселона», можно с коэффициентом 1.26. Это примерно 75% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинал пройдут итальянцы, можно за 3.80 (25%).



Первый матч серии пройдёт в Непаоле. В нём, согласно оценкам экспертов, также выше шансы каталонцев. Сделать ставку на «Барселону» можно за 2.00, на хозяев поля — за 3.50. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 3.70.



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