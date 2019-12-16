Эксперты: у «ПСЖ» больше шансов в серии с «Боруссией» в 1/8 финала ЛЧ

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам определилась пара «ПСЖ» — дортмундская «Боруссия».



По оценке аналитиков, у парижан больше шансов в противостоянии. Поставить на то, что дальше пройдёт «ПСЖ», можно с коэффициентом 1.33. Это примерно 71% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинал пройдёт немецкий клуб, можно за 3.30 (29%).



Первый матч серии пройдёт в Германии. В нём, согласно оценкам экспертов, у французской команды также больше шансов. Сделать ставку на парижан можно за 2.10, а на дортмундцев — за 3.30. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 3.70.



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