«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг» в 16-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.
Ставка: ничья за 3.69.
«В Бундеслиге отличный и интересный матч. «Боруссия» Дортмунд сыграет против «Лейпцига». Две команды, которые вышли в следующий раунд Лиги чемпионов, две команды, которые, по мнению многих, являются ее главными оппонентами в нынешнем сезоне.
У «Боруссии» большая проблема. Аксель Витсель получил бытовую травму дома и не сыграет до конца календарного года. Думаю, что это обстоятельство сильно повлияет на игру «Боруссии». У команды и так проблемы в защите, а отсутствие Витселя скажется на том, какую контригру «Боруссия» может предложить в матче с «Лейпцигом». Что касается собственной атаки, то «Боруссия» будет идти вперед. У нее хорошие шансы забить гол.
Но, выбирая ставку на этот матч, я бы предложил рискнуть и взять ничью с коэффициентом 3,69. Мне кажется, что силы и возможности команд сейчас примерно равны. С таким коэффициентом можно и попробовать», — сказал Андронов.
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