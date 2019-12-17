«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 17 декабря, в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:30 мск.



В Бундеслиге у «быков» шесть побед подряд, а у «шмелей» три успешных результата после ничьей с клубом «Падерборн 07». На наш взгляд, лучше воздержаться от ставок на классический исход. Надёжнее выглядит общий тотал больше 3 с коэффициентом 1.71. Три гола гарантируют нам возврат средств, а четвёртый мяч приведёт к прибыли.



В прошлом сезоне «Боруссия Д» выиграла оба матча с «РБ Лейпциг»: 4:1 дома и 1:0 на выезде. Один из двух поединков получился низовым, но сейчас подобный расклад практически исключён. На посту главного тренера «быков» в нынешнем сезоне трудится Юлиан Нагельсман, поэтому результативность «быков» резко подскочила.



В семи последних матчах во всех турнирах у «РБ Лейпциг» следующие результаты: 4:2 с «Гертой, 4:1 с «Кёльном», 2:2 с «Бенфикой» и «Лионом», 3:2 с «Падерборн 07», 3:1 с «Хоффенхаймом» и 3:0 с «Фортуной». В одном случае было забито три мяча, в остальных – не меньше четырёх. «Боруссия Д» также не любит катать вату.



В 10 подряд поединках с участием «шмелей» в сумме забивалось не менее трёх мячей. «Боруссии Д» не поможет Витсель. Вместо бельгийца Люсьен Фавр ставит в центр полузащиты более атакующего Юлиана Брандта. У «РБ Лейпциг» один только Тимо Вернер набрал 22 балла по системе «гол+пас». Встреча точно не будет скучной. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!

«Боруссия Д» — «РБ Лейпциг». Прогноз: в Дортмунде будет жарко «Боруссия Д» и «РБ Лейпциг» уже забыли, как играть низовые матчи.