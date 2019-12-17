«Динамо» М – «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М – «Йокерит».
Ставка: победа «Динамо» за 2.35.
«Динамо» в последнее время играет очень здорово. Правда, и «Йокерит» сейчас на подъёме. Но «Динамо» для меня является фаворитом, тем более когда играет на своей площадке.
У московского клуба хорошие игроки, особенно это касается линии атаки. Они смогут хорошо себя проявить в этой игре, даже несмотря на перерыв на игры сборных (лидеры команды Яшкин и Шипачёв были вызваны в ряды национальных команд). У «Йокерита» также есть игроки, которые эту паузу проведут вне тренировок в команде, поэтому этот фактор повлияет одинаково на обе команды.
В этом сезоне московское «Динамо» на своём льду показывает хорошие результаты. Команда сейчас — один из лидеров по этому показателю, да и в Западной конференции располагается на третьем месте в таблице. У динамовцев качественная игра, и благодаря ей они идут высоко в турнирной таблице. В паузу для игр сборных они восстановят силы и после неё смогут продолжить стабильно набирать очки. Ведь у них опытный тренер, который знает, как готовить команду в перерыве на игры Евротура.
Эта игра должна получиться результативной, обе команды предпочитают играть в атакующем стиле и способны забивать много шайб. «Динамо» может забросить четыре шайбы и одержать победу со счётом 4:2 или 4:3», — сказал Вуйтек.
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