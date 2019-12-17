«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Гутцайта на матч Кубка английской лиги

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».



Ставка: меньше 4 мячей в матче за 2.04.



«Я ни на секунду не сомневаюсь, что вы знаете, где сейчас находится весь основной состав “Ливерпуля” и тренерский штаб. Правильно! В Катаре! Там будет проходить клубный чемпионат мира по футболу. Так что матч Кубка лиги “Ливерпуль” проведёт детско-юношеским составом. Ещё и без Юргена Клоппа. Получается, это просто бренд, просто название. Против “Астон Виллы” будет играть ненастоящий “Ливерпупь”. К чему это приведёт?



“Астон Вилла” достаточно много проигрывает в английском чемпионате. Я думаю, что сейчас она сделает всё, чтобы пройти в полуфинал Кубка лиги. Это будет большим достижением для команды, которая только что вернулась в элиту английского футбола. Поэтому можно рассчитывать, что характерные черты “Астон Виллы” сохранятся. Хозяева играют достаточно сбалансированно, много не позволяя создать своему сопернику. Сама “Астон Вилла” в позиционном нападении не очень хороша. Поэтому если настанет такой момент, что владеть мячом придётся хозяевам, они вряд ли что-то смогут создать даже против молодёжки “Ливера”.



Так что мой выбор на эту встречу — тотал меньше 3,5 голов. Посмотрим и проверим новый интересный “Ливерпуль”. Может быть, удастся заценить новых талантливых футболистов. С другой стороны, всё равно не обломаемся, ведь “Астон Виллу” знаем хорошо, и она не должна нас разочаровать», — сказал Гутцайт.

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