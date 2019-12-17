«Динамо» М — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Йокерит».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.30.



«Бело-голубые молились на Кубок Первого канала, потому что концовочка перед Кубком у них была такая, что врагу не пожелаешь – «Ак Барс», ЦСКА, «Локомотив» и СКА на посошок. Не удивительно, что и очков было потеряно немало, и непонятно как на третьем месте в Западной конференции уцелели, и вообще пришлось вспомнить, каково это — проигрывать трижды в четырех матчах.



В это время «Йокерит» заходил на «Динамо» снизу, как опытный перехватчик. Не будь у «джокеров» домашнего поражения от «Сибири», бело-голубые были бы уже сбиты. По потерянным очкам, между прочим, «горячие финские парни» идут получше «Динамо», просто провели на пару матчей меньше. И оба «междусобойчика», случившихся в этом сезоне, финны выиграли, как бы динамовцам ни было это противно.



Выиграют ли третий подряд, чем продлят свою текущую победную серию до пяти матчей? А вот это их финская бабушка надвое сказала. И речь даже не о том, что тренеры финской сборной решили пощадить «Йокерит» и вызвали на Кубок Первого канала всего двоих игроков. Речь о том, как «Динамо» выходит из таких пауз. А выходит оно, как и все команды Владимира Крикунова, весьма удачно. Знает Васильич какой-то секрет, позволяющий и игровой тонус сильно не растерять, и команду разогнать. Правда, первый матч после паузы динамовцам дается тяжело, видимо «баллоны Крикунова» на каникулах имеют место. А куда же без них деться?



Все-таки нужно поддержать отечественного производителя очков и поставить на победу «Динамо». С минимальным счетом, зато в основное время», — сказал Лебедев.



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