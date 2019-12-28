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Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон: прогноз Вячеслава Василевского на бой ММА

Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон: прогноз Вячеслава Василевского на бой ММА
Ставки / Прогнозы 0

Российский боец ММА Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Bellator 237, в котором россиянин Фёдор Емельяненко сразится с американцем Куинтоном Джексоном.

Прогноз: победа Емельяненко за 1.70, бой закончится в первом раунде за 2.40.

«Бой Фёдора с Квинтоном Джексоном обещает быть интересным. Это бойцы одной эпохи, их звёздный час пришёлся примерно на один и тот же период. Этот поединок точно продлится не дольше одного раунда. Мне кажется, выиграет Емельяненко, он более быстрый и ответственный. Фёдор готовился к этому поединку. Джексон не так готов.

Бой закончится очень быстро, даже если Фёдор упадёт в нокаут. Но я думаю, что Емельяненко вырубит соперника. В случае с Фёдором преимущество Джексона в весе не будет важным фактором.

Емельяненко не впервой встречаться с тяжёлыми ребятами. Джексон — не тяжеловес от природы, поэтому его масса может быть ему даже в минус, поскольку он будет медленнее и менее выносливым».

Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон. Прогноз: Последний Император сделает всё быстро
Россиянин в последние годы редко проводит в октагоне больше одного раунда.
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