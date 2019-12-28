Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон: прогноз Алексея Серякова на бой 29 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Bellator 237, в котором россиянин Фёдор Емельяненко сразится с американцем Куинтоном Джексоном.



Прогноз: ТМ 1,5 раунда за 2.30.



«Семь из восьми предыдущих поединков россиянина закончились в первом раунде, а четыре из них вообще уложились в полторы минуты. Результат далеко не всегда был успешным (помимо проигрыша Бейдеру, было ещё и быстрое поражение от Мэтта Митриона в Нью-Йорке), но тенденция очевидна.



Американцу уже 41. Хотя Фёдор далёк от пика формы и сейчас выглядит гораздо скромнее своих лучших лет, в ситуации с Джексоном всё ещё хуже. Тот окончательно и бесповоротно потерял скорость, заметно прибавил в весе и, очевидно, не сможет похвастать хорошей функциональной готовностью.



Всё это намекает на то, что бой будет скоротечным. ТМ 1,5 раунда за 2.30 смотрится замечательно. Больше того, любители авантюрных ставок могут проверить вариант «бой завершится на первой минуте», коэффициент сумасшедший — 7.90.



Нужно отметить, что коэффициент на победу россиянина в последние недели заметно вырос: сперва она шла в районе 1.40, а теперь достигла отметки 1.75. Фёдор, конечно, выглядит предпочтительнее, но ударная мощь у Джексона никуда не делась, а потому терять концентрацию с ним нельзя.



Проверять ли победу Емельяненко за 1.75 — дело вкуса. Вообще, такой коэффициент кажется подарком, но проседание линии в пользу американца настораживает. Потому не будем мудрить и ограничимся выбором ставки на быстрое завершение. Обоим бойцам за 40, выносливость и скорость уже не те. Вряд ли бой растянется».

Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон. Прогноз: Последний Император сделает всё быстро Россиянин в последние годы редко проводит в октагоне больше одного раунда.