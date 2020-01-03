Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020 по хоккею

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира—2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и пробилась в 1/2 финала. Следующим соперником команды Валерия Брагина станет Швеция, а в другом полуфинале встретятся Канада и Финляндия.

Букмекеры обновили линию на победителя турнира. Они считают основным претендентом на чемпионство сборную Канады (2.50, около 40%). В тройку фаворитов также входят Россия и Швеция (по 4.00, 22%).

Аутсайдером аналитики видят сборную Финляндии, поставить на которую предлагается с коэффициентом 5.50 (16%).

Полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира — 2020 состоятся 4 января.

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