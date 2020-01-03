Эксперты сомневаются в победе сборной России на МЧМ-2020 по хоккею
В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира—2020 по хоккею сборная России победила Швейцарию со счётом 3:1 и пробилась в 1/2 финала. Следующим соперником команды Валерия Брагина станет Швеция, а в другом полуфинале встретятся Канада и Финляндия.
Букмекеры обновили линию на победителя турнира. Они считают основным претендентом на чемпионство сборную Канады (2.50, около 40%). В тройку фаворитов также входят Россия и Швеция (по 4.00, 22%).
Аутсайдером аналитики видят сборную Финляндии, поставить на которую предлагается с коэффициентом 5.50 (16%).
Полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира — 2020 состоятся 4 января.
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Четвертьфинальные матчи со Швейцарией часто оборачиваются для россиян проблемами.
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