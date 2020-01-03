«Металлург» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Автомобилист».
Ставка: победа «Металлурга» за 2.00.
«В последних матчах «Автомобилист» показывает неудачные результаты. Команда из Екатеринбурга проиграла «Амуру» и «Барысу». «Металлургу» же обязательно нужно набирать очки, если он хочет попасть в плей-офф, поэтому для меня в этом матче фаворитами являются хозяева льда.
«Металлург» в этом сезоне играет лучше, чем в гостях и на домашнем льду сделает всё для того, чтобы одержать победу. В какой-то степени удивила победа «Металлурга» над московским «Динамо», потому что динамовцы сейчас одна из лучших команд в КХЛ. Магнитогорск сумел забросить в ворота соперника пять шайб, что в этом сезоне для них редкость, но даже этого не хватило для победы в основное время, так как динамовцы сумели также показать высокую результативность.
«Металлург» дома способен много забрасывать. Если в этом матче команда Ильи Воробьёва сумеет отличиться 3-4 раза, то она одержит победу. У «Металлурга» есть качественные игроки в атакующей линии, недавно вернули в команду чеха Томаша Филиппи. Правда, у «Автомобилиста» есть хороший вратарь, и в этой встрече «Металлург» не сможет забросить слишком много. Я считаю, что хозяева победят со счётом 3:1», — сказал Вуйтек.
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