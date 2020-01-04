«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

4 января на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» примет мадридский «Реал». Встреча начнётся в 18:00 мск.
В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. Победа «Реала» доступна за коэффициент 1.89, что нас полностью устраивает. «Хетафе» — одна из самых неудобных команд в Европе. Парни Пепе Бордаласа используют любые грязные приёмы для достижения цели и лидируют в Примере по количеству жёлтых карточек.
Вот только с «Реалом» «городские» абсолютно не умеют играть. За 11 последних матчей с «Хетафе» у «сливочных» десять побед и одна ничья при разнице мячей 37:8. Разумеется, сейчас в составах обеих команд выступает множество новых футболистов, но общая тенденция очевидна.
Что могут противопоставить хозяева? Борьбу на каждом участке поля, провокации, самоотдачу и чёткое выполнение тренерской установки. Всего этого может быть достаточно только при одном условии: если сам «Реал» сыграет значительно ниже своих возможностей. На наш взгляд, двухнедельная пауза должна пойти «сливочным» на пользу.
Зидан получил дополнительное время, чтобы лучше встроить в свой футбол новичков, а сами футболисты отдохнули после напряжённой и насыщенной первой части сезона. Согласитесь, «Реал» входит в список сильнейших клубов мира. Три подряд ничьих во внутреннем первенстве — это явный перебор для гранда. Поставьте на это и получите бонус до 10 000 рублей!
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