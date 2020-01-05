Канада — Россия: прогноз Владимира Дехтярева на финальный матч МЧМ-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2020 Канада U20 — Россия U20.
Ставка: Россия забросит минимум 3 шайбы за 1.55.
«Финал. Россия — Канада. Финал на все времена. Будет действительно очень и очень интересно.
Сразу обратимся к ФОНБЕТ. Предлагаю сделать ставку на индивидуальный тотал России больше 2,5 шайбы. Атака сборной России выглядит превосходно. Убедились в этом на протяжении группового этапа. Видели это и в четвертьфинале, и в полуфинале. В этом плане у России вообще нет проблем.
В то же время оборона сборной Канады не представляет собой какую-то непреодолимую защиту. Шансы у России будут, причём в большинстве. Наконец-то оно начало работать. Думаю, такие шансы Канада сборной России предоставит.
Единственная проблема — оборона. Нам надо, чтобы Россия забросила больше 2,5 шайбы. Думаю, здесь всё будет в порядке. Мы видели, как играют вратари сборной Канады, там есть проблемы.
Канада в плане обороны не должна оказаться проблемой для России, поэтому тотал 2,5 шайбы наша команда должна преодолевать».
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