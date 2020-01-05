Канада — Россия: прогноз Владимира Дехтярева на финальный матч МЧМ-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на финальный матч молодёжного чемпионата мира — 2020 Канада U20 — Россия U20.



Ставка: Россия забросит минимум 3 шайбы за 1.55.



«Финал. Россия — Канада. Финал на все времена. Будет действительно очень и очень интересно.



Сразу обратимся к ФОНБЕТ. Предлагаю сделать ставку на индивидуальный тотал России больше 2,5 шайбы. Атака сборной России выглядит превосходно. Убедились в этом на протяжении группового этапа. Видели это и в четвертьфинале, и в полуфинале. В этом плане у России вообще нет проблем.



В то же время оборона сборной Канады не представляет собой какую-то непреодолимую защиту. Шансы у России будут, причём в большинстве. Наконец-то оно начало работать. Думаю, такие шансы Канада сборной России предоставит.



Единственная проблема — оборона. Нам надо, чтобы Россия забросила больше 2,5 шайбы. Думаю, здесь всё будет в порядке. Мы видели, как играют вратари сборной Канады, там есть проблемы.



Канада в плане обороны не должна оказаться проблемой для России, поэтому тотал 2,5 шайбы наша команда должна преодолевать».

Канада — Россия. Прогноз: Лафренье ответит Брагину на унизительные 0:6 Ждём от Канады мощнейшего дебюта и быстрой заброшенной шайбы.