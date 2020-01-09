«Металлург» – «Амур»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Амур».



Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 2.25.



«Металлург» должен побеждать в этом матче, так как он сейчас борется за попадание в плей-офф, а для этого нужно не терять очки в домашних матчах, особенно против таких соперников, как «Амур». Сложно сказать, насколько крупно выиграет «Металлург», потому что в КХЛ все команды бьются за результат, но магнитогорский клуб способен победить с разницей в две шайбы.



«Металлург» сейчас набрал ход и в последних матчах показывает хорошие результаты, если не брать во внимания поражение от лидера Восточной конференции, «Ак Барса». До этого были обыграны «Сибирь», «Автомобилист» и московское «Динамо». Думаю, что с такой игрой и результатами команда Ильи Воробьёва сможет попасть в плей-офф.



От «Амура» не жду сенсации в Магнитогорске. Хабаровчанам не хватит класса, чтобы сотворить сенсацию. «Металлург» может отличиться в этой игре 3-4 раза, но и от «Амура» жду результативного действия, всё-таки одну шайбу хабаровчане способны забросить», — сказал Вуйтек.



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