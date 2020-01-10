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«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.85.

«И «Салават», и «Динамо» свои предыдущие матчи проиграли. Уфимцы дома уступили «Локомотиву» (правда, в овертайме). «Динамо», хоть и числилось на выезде, проиграло в Москве ЦСКА. То есть оба коллектива будут биться не только за два очка, но и за то, чтобы не растерять уверенности.

«Салават» вроде бы вполне успешно «вскрыл» 2020 год, обыграв в первом же матче сам ЦСКА. Но дальше к нему приехал «Локомотив», показав себя куда более искушённым прежде всего в обороне. Как бы то ни было, особых проблем в текущей игре башкирской команды не просматривается, но «Динамо» — отнюдь не тот соперник, для победы над которым хватит, как выражаются компьютерщики, «стандартных драйверов». Крикунов все эти входы-выходы знает, и для его команды надо придумывать нечто нестандартное.

А статистика личных встреч к тому же доказывает, что в последнее время бело-голубые явно перетягивают одеяло на себя. И если раньше «Салават» делал с ними что хотел, то два последних матча «Динамо» выиграло. А два последних матча – это уже Крикунов.

Таким образом, всё складывается в картину упорной и равной игры, основное время которой завершится вничью. Уже потом кто-то непременно победит, и пусть это будет «Салават», которому два очка куда нужнее», — сказал Лебедев.

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Бело-голубые проведут третий матч за четыре дня, выиграть будет крайне сложно.
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