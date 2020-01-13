«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь».



Ставка: победа «Куньлуня» в основное время за 2.15.



«Оба матча игрового дня являются спаренными. «Куньлунь» с «Сибирью» играют первые матчи, а через сутки, 14 января, – вторые. Поэтому ждать разрыва аорты и разрыва на себе предметов верхнего и нижнего гардероба бессмысленно – все будут действовать с оглядкой на второй матч.



Зато очень интересно посмотреть, как «Куньлунь» в целом играет первые из спаренных матчей дома. Команда играла спаренные матчи шесть раз, причём в четырёх первых матчах выигрывала.



Стало быть, в целом всё ясно. «Куньлунь» первый матч у «Сибири» выиграет. Как там будет во втором – неизвестно, но первую игру китайские товарищи должны взять, с минимальным преимуществом, но всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Куньлунь» — «Сибирь». Прогноз: проверяем коэффициент 7.60 в матче КХЛ В Китае состоится битва прямых конкурентов за место в топ-8 Востока.