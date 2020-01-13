«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь».
Ставка: победа «Куньлуня» в основное время за 2.15.
«Оба матча игрового дня являются спаренными. «Куньлунь» с «Сибирью» играют первые матчи, а через сутки, 14 января, – вторые. Поэтому ждать разрыва аорты и разрыва на себе предметов верхнего и нижнего гардероба бессмысленно – все будут действовать с оглядкой на второй матч.
Зато очень интересно посмотреть, как «Куньлунь» в целом играет первые из спаренных матчей дома. Команда играла спаренные матчи шесть раз, причём в четырёх первых матчах выигрывала.
Стало быть, в целом всё ясно. «Куньлунь» первый матч у «Сибири» выиграет. Как там будет во втором – неизвестно, но первую игру китайские товарищи должны взять, с минимальным преимуществом, но всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.
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