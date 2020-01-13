«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» за 2.90.



«В целом это матч равных команд, и я не жду в нём большой разницы в счёте. Для меня «Сибирь» — фаворит, даже несмотря на её игру в последнее время. Она стала играть хуже, чем в первой половине чемпионата, но обыграть «Куньлунь» способна. Сибири нужны очки, потому что она бьётся за попадание в плей-офф.



Фактор своей площадки не скажется на результате, потому что на матчи «Куньлуня» не ходит много болельщиков, и можно сказать, что игра пройдёт на нейтральной арене. У «Куньлуня» в последних матчах набрано очень мало очков, и в некоторых поединках он не смог забросить ни одной шайбы. Китайский клуб проиграл с сухим счётом московскому «Динамо» и «Локомотиву», а сейчас он сможет отличиться результативным действием, но в любом случае много не забьёт в ворота «Сибири». Новосибирск лучше играет в атаке, и у него более качественный состав, поэтому я поставлю на победу гостей в основное время», — сказал Вуйтек.



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