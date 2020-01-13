«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь».
Ставка: победа «Сибири» за 2.90.
«В целом это матч равных команд, и я не жду в нём большой разницы в счёте. Для меня «Сибирь» — фаворит, даже несмотря на её игру в последнее время. Она стала играть хуже, чем в первой половине чемпионата, но обыграть «Куньлунь» способна. Сибири нужны очки, потому что она бьётся за попадание в плей-офф.
Фактор своей площадки не скажется на результате, потому что на матчи «Куньлуня» не ходит много болельщиков, и можно сказать, что игра пройдёт на нейтральной арене. У «Куньлуня» в последних матчах набрано очень мало очков, и в некоторых поединках он не смог забросить ни одной шайбы. Китайский клуб проиграл с сухим счётом московскому «Динамо» и «Локомотиву», а сейчас он сможет отличиться результативным действием, но в любом случае много не забьёт в ворота «Сибири». Новосибирск лучше играет в атаке, и у него более качественный состав, поэтому я поставлю на победу гостей в основное время», — сказал Вуйтек.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 13 января 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 января 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 11 января 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30