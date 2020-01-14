«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 3.25.



«Сегодня у нас на повестке дня уральское дерби. Причём мои предпочтения имеют чётко выраженную основу: я буду болеть и переживать за «Трактор». Я уверен, что нынешнее руководство челябинского клуба явно задержалось на этой работе, но мне очень нравится, что в таких «антисанитарных» условиях делает Владимир Юрзинов-младший. И хоть предыдущий матч уральцы проиграли да ещё дома, но без очка всё равно не остались. А курочка, как известно, клюет по зернышку.



По всем нынешним раскладам ловить челябинцам в грядущем дерби нечего. «Магнитка» объективно сильнее. И в шести последних матчах проиграла лишь однажды, причём не кому-нибудь там, а самому «Ак Барсу». Кроме того соперники уже дважды встречались в текущем сезоне, обменялись победами, и можно сказать, что свой лимит побед «Трактор» уже выбрал. Всё это будет правильно и объективно, но…



Но уральское дерби по самой сути является дерби только для «Трактора». «Магнитка» уже давно приучена Геннадием Величкиным относиться к «Трактору» точно так же, как, скажем, к «Амуру» или «Барысу». Соперник по конференции и дивизиону, не более того. Поэтому в грядущем матче «Трактор» будет рвать жилы и играть на «разрыв аорты», а «Магнитка» — просто играть в хоккей. И мне не столько кажется, сколько хочется, чтобы команда Юрзинова-младшего сделала своему наставнику небольшой подарок.



Поэтому я поставлю на победу «Трактора». Да, минимальную, но в основное время», — сказал Лебедев.

«Трактор» — «Металлург». Прогноз: берём коэффициент 3.00 в матче-дерби КХЛ Южноуральское дерби рискует получиться горячим.