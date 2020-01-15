«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прогноз Романа Гутцайта на встречу Кубка Англии

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 1.83.



«Мне кажется, что нас ждёт довольно интересное противостояние. Конечно, хозяева поля на «Олд Траффорд» выглядят фаворитами, но совсем не всё здесь столь однозначно, как может показаться на первый взгляд.



Не стоит забывать, что дальше у «Манчестера» будет встреча с «Ливерпулем» в английском чемпионате. У «Вулверхэмптона» тоже не самый простой матч против «Саутгемптона». Но всё-таки это не главная игра на этом отрезке сезона.



Поделюсь мнением на эту ситуацию и расскажу, что считаю самым главным. Да, «Манчестер Юнайтед» будет играть дома, но «Вулверхэмптон» стилистически является тем типом команды, который крайне неудобен «Манчестеру». Дело в том, что «Вулверхэмптон» играет очень низкий блок обороны, при этом он действует в три центральных защитника и три центральных полузащитника, то есть максимально бетонирует центральную зону поля.



Я думаю, что в матче «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» неплохие шансы на то, чтобы не проиграть, будут у «Вулверхэмптона». Это и есть мой прогноз — Х2 с коэффициентом 1.83», — сказал Гутцайт.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«МЮ» — «Вулверхэмптон». Прогноз: перед «Ливерпулем» Сульшер побережёт лидеров Манкунианцев в ближайшем туре АПЛ ожидает выезд на «Энфилд». Без ротации не обойтись.