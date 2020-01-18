Конор Макгрегор — Дональд Серроне: прогноз Артёма Тарасова на бой UFC 246

Боец MMA и видеоблогер Артём Тарасов дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC 246.



Ставка: ничья за 35.00.



«Дональд Серроне готовился к нескольким боям, провёл несколько поединков, у него не было большого простоя. То, что сейчас имеет Конор Макгрегор, это, бесспорно, бизнес и очень мешает ему в спорте. Мой прогноз на бой — 50 на 50. Возвращаться всегда тяжело. Макгрегору лучше всего делать «денежные бои» или бои по боксу, в которых ему не страшно проиграть. Например, с Флойдом Мейвезером. Если боец уровня Макгрегора проиграет такому противнику, как Мейвезер, он ничего не потеряет.



Дональд Серроне, напомню, на сегодняшний день боец не из топ-3 и не топ-5. Если после двухлетнего простоя ему проигрываешь, то понятно, что Конор Макгрегор уже не тот. У Конора Макгрегора на кону стоит очень многое».



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