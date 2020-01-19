Эксперты уверены в победе «Ливерпуля» в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

19 января на стадионе «Энфилд» в центральном матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире её покажет «Okko Спорт».
Эксперты считают команду Юргена Клоппа явным фаворитом поединка. Сделать ставку на коллектив Садио Мане и Мохамеда Салаха в букмекерских конторах можно за 1.42 (около 68% вероятности).
Победа «красных дьяволов» оценивается аналитиками коэффициентом 8.10 (12%). Ничья идёт за 5.05 (20%).
Аналитики считают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.72, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25.
Наиболее вероятный счёт — победа «Ливерпуля» со счётом 2:0 (6.60). Следом идут победа «Ливерпуля» 1:0 (6.75) и 2:1 в пользу «Ливерпуля» (7.70).
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