«Динамо» М — «Ак Барс»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс».
Ставка: «Динамо» забросит минимум 3 шайбы за 2.24.
«Динамо» и «Ак Барс» — очень красивое противостояние из 90-х. Прямо сейчас всё немножко не так. «Ак Барс» находится в небольшом спаде после выезда на Дальний Восток и после не очень внятной игры там. Вы видели, что было в матче с «Адмиралом», и с «Куньлунем» неожиданный был результат. Какой-то спад у «Ак Барса» наметился.
У «Динамо» в этом плане всё наоборот. Нашлась первая тройка, добавление Пулккинена даёт достаточно большой резерв для второй линии атаки.
Я думаю, что встреча будет довольно яркой. Динамовцам вряд ли потребуется много шайб, но точно больше 2,5. Я думаю, что счёта 1:0 или 2:0 не будет. Индивидуальный тотал «Динамо» тотал больше 2,5 просматривается», — сказал Казанский.
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