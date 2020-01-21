«Динамо» М — «Ак Барс»: прогноз Дениса Казанского на игру КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Ак Барс».



Ставка: «Динамо» забросит минимум 3 шайбы за 2.24.



«Динамо» и «Ак Барс» — очень красивое противостояние из 90-х. Прямо сейчас всё немножко не так. «Ак Барс» находится в небольшом спаде после выезда на Дальний Восток и после не очень внятной игры там. Вы видели, что было в матче с «Адмиралом», и с «Куньлунем» неожиданный был результат. Какой-то спад у «Ак Барса» наметился.



У «Динамо» в этом плане всё наоборот. Нашлась первая тройка, добавление Пулккинена даёт достаточно большой резерв для второй линии атаки.



Я думаю, что встреча будет довольно яркой. Динамовцам вряд ли потребуется много шайб, но точно больше 2,5. Я думаю, что счёта 1:0 или 2:0 не будет. Индивидуальный тотал «Динамо» тотал больше 2,5 просматривается», — сказал Казанский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Динамо М» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов прервёт неудачную серию казанцев В Москве соперники не пробивали планку в 4.5 шайбы аж с 2009 года.