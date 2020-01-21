«Челси» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на встречу 24-го тура АПЛ 21 января

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Челси» — «Арсенал».



Ставка: победа «Челси» за 1.69.



«Дерби – это дерби. Поэтому однозначного мнения здесь быть не может. Но я думаю, что «Челси» – фаворит этого матча. Также я думаю, что «Челси» забьёт больше одного мяча, на это тоже коэффициент 1.7. Если выбирать между двумя этими историями, я склоняюсь к тому, чтобы взять П1.



Хотя понятно, что «Арсенал» будет настроен решительно. Но объективности ради давайте посмотрим на турнирную таблицу. Тут сколько угодно можно петь эту мантру про дерби, про непредсказуемость. Но «Челси» на несколько строк в таблице выше и имеет на 10 очков больше.



В конце декабря играли на «Эмирейтс», «Челси» выиграл 2:1. Да, им не всегда хватает стабильности (от «Ньюкасла» схлопотали гол на последней минуте).



А «Арсенал» при Артете играет очень осторожно, сплошные низы. Но в конце концов рано или поздно любая серия заканчивается. Почему бы не предположить, что эта низовая серия «Арсенала» закончится именно в этом матче.



Конечно, может быть всякое, от 0:0 до сверхрезультативной ничьей. Но учитывая дисквалификацию Обамеянга, у «Арсенала» особо некому забивать.



«Челси» как молодая и дерзкая команда играет волнами. Думаю, на своём стадионе «Челси» может рассчитывать на победу. Поэтому просто берём П1», — сказал Черданцев.



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