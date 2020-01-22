«Ювентус» – «Рома»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Кубка Италии

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Рома».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.55.



«В одном из четвертьфинальных матчей Кубка Италии встретятся туринский «Ювентус» и столичная «Рома». Учитывая кубковый характер поединка, я думаю, что встреча может получиться упорной, с непредсказуемым результатом. «Ювентус», конечно, является небольшим фаворитом поединка, к тому же эта игра будет для туринцев домашней. Сарри постарается максимально настроить своих подопечных, так как для него крайне важно выиграть первый трофей с новым клубом. «Ювентус» к решающим матчам сезона постепенно выходит на пик формы, демонстрирует очень уверенную игру, да и Роналду находится сейчас в феноменальных кондициях. Всё говорит за то, что туринцы должны проходить в следующий этап соревнований. Однако «Рома» сейчас тоже показывает неплохой футбол и довольно результативно играет в атаке. Поэтому я думаю, что гости смогут отличиться в этом матче, но победа всё же останется за «Ювентусом», — сказал Непомнящий.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Ювентус» — «Рома». Прогноз: Джеко и Смоллинг вновь зарубятся с Роналду Полторы недели назад римляне едва не дожали действующего чемпиона Италии.