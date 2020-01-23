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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.

Ставка: гол Рауля Хименеса за 3.41.

«Довольно любопытная встреча будет. На домашней арене «Вулверхэмптона» всегда тяжело. Конечно, «Ливерпуль» находится в отличной форме, последний раз на выезде проигрывал в 2018 году. Но проблем будет предостаточно. «Волки» не забили лишь в одной встрече из 19 на своём стадионе. И они будут жёстко атаковать «Ливерпуль».

Я бы тут выбрал для ставки гол Рауля Хименеса. Он только-только отгрузил два в игре с «Саутгемптоном» и полностью перевернул игру. Он забивал «Сити», «Арсеналу». Мексиканец очень опасен. В том, что «Ливерпуль» как пропустит, так и победит, у меня сомнений нет. В этом сезоне ставка «обе забьют и победа «Ливерпуля» проходила очень часто, правда в последнее время наметилась тенденция из сухих матчей. Но в каждой игре у соперника есть моменты. И даже плачевный «Ман Юнайтед» свой шанс имел, но Марсьяль его не использовал.

Думаю, что «Ливерпуль» выиграет. Как минимум два мяча забивает в каждой встрече с августа. Но и пропускает регулярно, а кому забивать у «волков», если не Хименесу? Беру его мяч», — сказал Казанский.

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