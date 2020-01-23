«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей на ставку

Сегодня, 23 января, в матче 24-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль». Встреча начнётся в 23:15 мск.



Букмекеры отдают предпочтение гостям, однако коэффициент на чистую победу «Ливерпуля» остаётся вполне приличным. На наш взгляд, можно взять победу красных за 1.68 без лишних выкрутасов в виды форы или успеха всухую. Да, потенциальная прибыль невелика, но статистика целиком и полностью говорит в пользу сделанной ставки.



В шести последних матчах Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» у «Ливерпуля» сплошные победы. «Волкам» удавалось зацепиться лишь в кубковых поединках, когда красные выставляли неоптимальный состав. В нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа выиграла 1:0 на «Энфилде», а в прошлом — 2:0 и дома, и на выезде.



На своём стадионе «Вулверхэмптон» набрал лишь 11 очков за 17 матчей и по этому показателю занимает 12-е место в нынешнем сезоне в АПЛ. Про результаты «Ливерпуля» знает уже каждый, кто хотя бы немного интересуется футболом. 21 победа в 22 поединках с начала чемпионата — это новый рекорд топ-5 лиг Европы.



«Ливерпуль» преодолевает любые препятствия на пути к своей цели. Даже в не самых зрелищных матчах красные порой включаются на несколько минут, делают результат, а затем нейтрализуют любые попытки противника. У Юргена Клоппа нет серьёзных проблем с составом. Из основной ротации травмирован лишь Милнер.



«Вулверхэмптон» демонстрирует симпатичный футбол, но для прерывания фантастической серии «Ливерпуля» нужно нечто большее. Команда Юргена Клоппа упрочит своё рекордное достижение и в очередной раз заставит болельщиков восхититься проделанной работой. Поставьте на это и получите до 10 000 рублей!



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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз: машину Клоппа «волкам» не остановить «Волки» проиграли «Ливерпулю» шесть последних матчей в АПЛ. Красные продлят рекордную серию.