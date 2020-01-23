«Локомотив» – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.
Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1.5) за 1.55.
«Мои симпатии на стороне «Локомотива». Я думаю, что в Ярославле он сможет оказать достойное сопротивление. «Локомотив» играет дома и хорошо подготовится к предстоящему матчу. Мне кажется, что в основное время будет ничья, как это было в прошлой личной встрече этих команд. В любом случае «Локомотив» при поддержке своих болельщиков даст бой, и если даже проиграет, то в одну шайбу. Конечно, ЦСКА обладает более качественным составом. Москвичи сейчас являются сильнейшей командой Западной конференции и показывают хоккей высокого уровня, но всё равно уверенно победить «армейцы» не смогут.
«Локомотив» сейчас идёт в зоне плей-офф, но выше шестого места он не сможет подняться, потому что с лидерами конференции ярославцам трудно соперничать. Если «Локомотив» займёт шестое место по итогам регулярного чемпионата, то это будет успешным результатом.
Если говорить о результативности предстоящей игры, то с большой вероятностью она будет низкой. Конечно, может случиться всякое, но я жду не больше четырёх шайб в этой игре», — сказал Вуйтек.
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