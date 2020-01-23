«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз Георгия Черданцева на игру АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Ставка: Мане забьет за 2.42.



«Отличный матч, но ужасный для прогноза. Все идет к тому, что «Ливерпуль» должен выигрывать. Поскольку линия анализирует 10 последних результатов, это чистая математика. И человеческий фактор здесь практически отсутствует. Математической формуле важны только голые цифры.



Но здесь играют живые люди. Мне кажется, что этот эмоциональный фон, на котором все это происходит, имеет гораздо более существенное значение, чем цифры и статистика.



Да, «Ливерпуль» грандиозен, он в потрясающей форме.



А «Вулверхэмптон» наоборот за матчи Boxing day немного устал, стал притормаживать, терять очки. Но на своем поле «Вулвз» играют здорово. И «Сити» они обыграли, и ряд других матчей провели очень хорошо.



Из-за потрясающей серии «Ливерпуля» без поражений и пропущенных мячей они настолько стопроцентные фавориты матча, что коэффициент на П2 низкий, ради него я бы рисковать не стал. Я не уверен на 100%, что «Ливерпуль» в этой встрече выиграет. Тем более при таком отрыве от преследователей, ничего страшного не будет, если гости сыграют вничью.



Очень интересно, забьет ли «Вулверхэмптон», но это как на рулетке – 50 на 50. Думаю, что они могут забить на своем поле. Но кто же даст гарантию?



Мне кажется, надо зайти с другой стороны. У «Ливерпуля» голы забивают разные игроки, причем забивают примерно по очереди. Если взять тройку Мане, Салах, Фирмино, по логике очередь забивать Мане. Я бы выбирал ставку на гол кого-то из этих трех. Не сомневаюсь, что «Ливерпуль» забьет. А поскольку голы распределяются пропорционально, то Салах забил в последнем матче, Фирмино забил за матч до того, а Мане не забивал 3 или 4 игры. Поэтому я бы взял гол Садио Мане», — сказал Черданцев.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз: машину Клоппа «волкам» не остановить «Волки» проиграли «Ливерпулю» шесть последних матчей в АПЛ. Красные продлят рекордную серию.