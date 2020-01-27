Софья Кенин — Онс Жабер: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1/4 финала Australian Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Софья Кенин — Онс Жабер в четвертьфинале Australian Open — 2020.
Ставка: победа Кенин с форой (–3) гейма за 1.74.
«Необычно видеть такую пару на этой стадии турнира. Но от Софьи Кенин ждут хороших результатов, она прогрессирует. А вот прорыв Онс Жабер — это неожиданность. Она сама прошла Каролину Возняцки, ну и ей повезло, что Серена Уильямс вылетела. А Ван Цян не сумела показать такой же качественный теннис, как и в матче с американкой.
Думаю, сказка здесь должна заканчиваться. Сильнее по всем компонентам Кенин, она сейчас чувствует уверенность, понимает, что сильнее этой соперницы. Осталось только показать это на деле. Ну и к тому же трижды Кенин обыгрывала Жабер, это тоже фактор для этого матча.
Понятно, что девушке из Туниса терять нечего. Но и стадия для неё новая. Думаю, она будет очень сильно волноваться.
Я возьму победу Кенин с форой (–3) гейма».
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