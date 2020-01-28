Теннис Сандгрен – Роджер Федерер: прогноз Анны Чакветадзе на матч Australian Open — 2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Теннис Сандгрен – Роджер Федерер в четвертьфинале Australian Open 2020.
Ставка: тотал больше 30.5 гейма за 1.70.
«Сам Роджер Федерер не очень верил, что доберется до этой стадии, когда играл тай-брейк пятого сета против Миллмана. Он сказал, что готовил речь для пресс-конференции. Проигрывал 0:1 по партиям Роджер и Фучовичу, но тот не выдержал давления возможной победы.
Теннис Сандгрен возвращается в четвертьфинал Australian Open. Это просто его турнир. Нигде так здорово он не играет. В прошлый раз он уступил Хен Чону, сейчас сыграет с Федерером. Мне кажется, что сейчас Сандгрен играет даже лучше. Он достаточно стабилен, у него хорошо летит подача. Единственная проблема — в матче с Фоньини он вызывал физио, были проблемы с коленом. Вряд ли они так быстро исчезнут.
Но уверена, что на Федерера Сандгрен настроится и постарается отдать все. Роджер пока не идеален. И мне кажется, что американец сможет затянуть встречу. Будет сыграно больше 30,5 гейма», — сказала Чакветадзе.
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