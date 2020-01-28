Милош Раонич — Новак Джокович: прогноз Алексея Серякова на матч Australian Open 28 января

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на четвертьфинальный матч Australian Open в мужском одиночном разряде Милош Раонич — Новак Джокович.



Прогноз: Джокович победит в трёх сетах за 2.13.



«Милош всегда был «клиентом» серба. Даже в лучшие годы своей карьеры приходилось терпеть поражения без особых шансов. Достаточно взглянуть на статистику очных встреч: во всех девяти случаях Ноле оказался сильнее. Больше того, за всё это время канадцу удалось зацепить лишь две партии, одну из которых — на грунте. Эпизодически случались тай-брейки, однако непробиваемая защита Джоковича и великолепный приём всякий раз оказывались непреодолимой преградой. От этого и будем отталкиваться.



На данный момент Новак в отличной форме. Он тоже дошёл до четвертьфинала без приключений. В первом круге отдал сет Яну-Леннарду Штруффу, но немец провёл один из лучших матчей за последнее время. В четвёртом раунде ситуация повторилась с Диего Шварцманом, только на этот раз фаворит управился за три партии.



Аргентинец тоже показал максимум, тянулся за каждым мячом и эпизодами выглядел крайне недурно. И Ноле всё равно выиграл с огромным запасом — 6:3, 6:4, 6:4. Единственный шанс Раонича — подавать на идеальном уровне, тогда у него будут шансы поживиться на тай-брейке.



Если же аутсайдер будет подавать хотя бы на четвёрочку, вариантов у него не останется: с каждым новым геймом преимущество оппонента будет только расти. Принимает серб гораздо лучше, на задней линии у него будет преимущество за счёт движения, обороны и умения рвать темп. Думаем, Новак добьётся уверенной победы».

Милош Раонич — Новак Джокович. Прогноз: Ноле усмирит разбушевавшегося канадца Раонич отправил домой Циципаса и выдал 35 эйсов за три партии с Чиличем.