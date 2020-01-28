«Динамо» М – «Торпедо»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на встречу регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М – «Торпедо».



Ставка: победа «Динамо» за 1.90.



«В этой игре для меня фаворитом является московское «Динамо», потому что оно сейчас показывает хорошую игру и является одним из лидеров Западной конференции. Правда, «Торпедо» тоже неплохо играет, и можно сказать, что это противостояние двух сильных команд, но я отдаю предпочтение динамовцам.



Команды недавно играли в Нижнем Новгороде, и тогда сильнее оказалось «Торпедо» (6:4). Сейчас «Динамо» играет на своём льду, и если москвичи хотят составлять конкуренцию лидерам Западной конференции, то они не должны терять очки в матчах против команд, которые уступают им в классе.



«Динамо» способно забросить как минимум четыре шайбы, потому что у команды Владимира Крикунова очень сильное нападение. Правда, прошлый матч «Динамо» пропускал Дмитрий Яшкин, и если он не сможет сыграть против «Торпедо», то динамовцам будет немного сложнее победить.



«Динамо» перед этим матчем имело небольшой перерыв, и у него была возможность восстановить силы, но такая пауза не всегда может быть полезна для команды, потому что если команда набрала форму, то ей лучше регулярно играть. Думаю, что в любом случае «Динамо» выше классом, поэтому хозяева этой встречи одержат победу в основное время», — сказал Вуйтек.



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